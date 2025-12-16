«Grossstadtrevier» und «Gefragt - Gejagt»: Grosse Jubiläen stehen an

Das kommende Jahr hält für ARD–Fans einige Gründe zum Feiern bereit. Gleich mehrere Quotengaranten des Vorabendprogramms feiern Jubiläen – allen voran das «Grossstadtrevier», das 2026 seinen 40. Geburtstag begeht.
Die Hamburger Polizeiserie, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil des deutschen Fernsehens ist, bekommt zu diesem Anlass einen weiteren besonderen Hauptabendfilm spendiert. «Knockout» (Arbeitstitel) verspricht laut ARD–Ankündigung reichlich Spannung: Ein schwerer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht droht das Team des Polizeireviers PK 14 zu spalten. Brisant wird es, weil das mutmassliche Tatfahrzeug ausgerechnet Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer, geb. 1966) gehört. Lukas Petersen (Patrick Abozen, geb. 1985) glaubt nicht an ihre Schuld und beginnt eigene Ermittlungen, die ihn in ein Geflecht aus Lügen, Machtstrukturen und Gewalt führen...
Quizshow erreicht vierstellige Marke
Ebenfalls Grund zum Anstossen hat das Team von «Gefragt – Gejagt»: Die beliebte Quizshow mit den gefürchteten Jägern erreicht 2026 ihre 1.000. Folge. Damit reiht sich das Format in die Riege der echten Dauerbrenner im deutschen Fernsehen ein. Auch «Hubert ohne Staller» feiert mit der 200. Episode einen beachtlichen Meilenstein – die Mischung aus Humor und skurrilen Ermittlungsmethoden trifft offenbar nach wie vor den Nerv des Publikums.
Das Jahr 2025 lieferte den Beweis, dass die ARD–Vorabendschiene ihren Erfolgskurs fortsetzt. Die Quizformate um 18 Uhr erreichten durchschnittlich 18,7 Prozent Marktanteil – damit schaltete jeder fünfte Zuschauer ein. Besonders stark präsentierte sich «Wer weiss denn sowas?», das sein zehnjähriges Jubiläum feierte und mit dem neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möhring (58) aktuell bei 19,6 Prozent Marktanteil liegt.
Krimis treffen den Nerv des Publikums
Die Vorabend–Krimis stehen dem in nichts nach. «Watzmann ermittelt» erreichte mit 16,1 Prozent einen neuen Staffelbestwert, «Morden im Norden» hielt das Publikum mit durchschnittlich 16 Prozent bei der Stange. Der Spielfilm «Grossstadtrevier – Im Moment der Angst» lockte am 6. Januar 2025 sogar über 5,2 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – das entsprach 20 Prozent Marktanteil.
Für Krimi–Fans geht 2026 gleich gut los: Am 5. und 7. Januar zeigt Das Erste jeweils um 20:15 Uhr «Morden im Norden – Weil du böse bist» und «Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna» in Spielfilmlänge.