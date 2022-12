«Grösste Show meines Lebens»: Maite Kelly geht 2023 auf Arena-Tour

Fünf Konzerte in Deutschland

Angekündigt sind insgesamt fünf Konzerte in Deutschland: Los geht es am 9. November in der LANXESS Arena in Köln, gefolgt von der Westfalenhalle in Dortmund am 10. November und der QUARTERBACK Immobilien Arena in Leipzig am 23. November. Die letzten beiden Shows finden am 24. November in der Barclays Arena in Hamburg und am 25. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt. Tickets sind ab Freitag (2. Dezember, 10 Uhr) erhältlich.