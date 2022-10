Grösster Netflix-Kinostart für «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Auch für Deutschland ist ein Kinostart geplant

In Deutschland und zahlreichen weiteren europäischen Ländern wie Italien, Spanien oder auch in Grossbritannien wird «Glass Onion: A Knives Out Mystery» ebenfalls in den Kinos erscheinen. Ein deutscher Starttermin steht gegenwärtig allerdings noch nicht fest. In «Knives Out 2» nimmt sich Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc eines ganz neuen Mordfalls in Griechenland an. Craig ist dabei der einzige Rückkehrer aus dem ersten Teil. Zum Ensemble des neuen Films gehören unter anderem zudem Edward Norton (53), Kate Hudson (43) und Dave Bautista (53).