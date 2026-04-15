«Grösster Stunt meines Lebens»: Marie Mouroum ist Mutter geworden

Bei «Let‹s Dance» galt Mouroum als eine der Favoritinnen ihrer Staffel. Umso überraschender kam ihr Ausscheiden im Viertelfinale, das sowohl sie als auch ihren Tanzpartner sichtlich traf. Für die «Let›s Dance»–Live–Tour kamen die beiden später dann noch mal zusammen und tanzten gemeinsam vor den Fans. Dabei war die Schauspielerin bereits schwanger, wie sie in einer Instagram–Story schrieb: «Dancing the tour pregnant.»

