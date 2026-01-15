Grosszügige Geste: Taylor Swift engagiert sich für Bedürftige

Taylor Swift (36) beweist erneut ihr grosses Herz für wohltätige Zwecke: Die Sängerin hat der Non–Profit–Organisation «The Store», die von Sänger Brad Paisley (53) und Schauspielerin Kimberly Williams–Paisley (54) ins Leben gerufen wurde, eine Spende zukommen lassen. Wie die Organisation am Dienstag auf Facebook mitteilte, unterstützt Swifts «grosszügige Spende» ihre Arbeit dabei, Familien in Tennessee weiterhin mit Lebensmitteln zu versorgen. «Danke, Taylor, dass du deine Stimme und deine Grosszügigkeit einsetzt, um bedürftigen Nachbarn zu helfen», heisst es in dem Beitrag.