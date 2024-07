«Grün steht dir»: Marvel-Stars feiern Comeback von Robert Downey Jr.

Für David Harbour (49) ist die Rückkehr von Robert Downey Jr. keine gute Nachricht. Der «Stranger Things»–Star ist erst 2021 mit seiner Rolle als Red Guardian in «Black Widow» ins Marvel–Universum eingestiegen. Nun muss er sich mit dem «besten Schauspieler der Welt» herumärgern, wie ihn Harbour in Anspielung auf ein Zitat der Russo–Brüder bezeichnet. «Niemand will mit so einem Typ spielen», scherzte Harbour im Gespräch mit «Variety».