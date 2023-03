Verschobene Konzerte wurden jetzt endgültig abgesagt

Zuletzt unterbrach er Anfang September nach wenigen Terminen seine Welttournee. Zuvor musste die Mega-Tour aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit bereits im Juni ausgesetzt werden. Die geplanten Konzerte in Hamburg (16. Januar), Köln (31. Januar), Frankfurt (2. Februar) und Berlin (4. Februar) wurden zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben, jetzt allerdings komplett gecancelt. Sein bislang letztes Konzert fand am 4. September 2022 beim Rock in Rio in Brasilien statt. Wie Bieber anschliessend erklärte, sei er völlig erschöpft und könne vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen.