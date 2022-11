Gründerin der Felix Burda Stiftung: Christa Maar stirbt mit 83 Jahren

Christa Maar (1939-2022) ist an diesem Freitag (4. November) im Alter von 83 Jahren in München gestorben. Das gab unter anderem das «Focus»-Magazin aus dem Verlag Hubert Burda Media in eigener Sache bekannt. 2001 gründete Maar gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Hubert Burda (82), mit dem sie von 1967 bis 1972 verheiratet war, die Felix Burda Stiftung. «Der Stiftungsrat und Vorstand sowie die Mitarbeiter gedenken in tiefer Trauer an Christa Maar verbunden mit hohem Respekt und Dank für ihre Verdienste», heisst es in dem Bericht.