Gründungsmitglied von Three Dog Night: Sänger Chuck Negron ist tot

Kampf gegen die Sucht

1981 fand die Band Three Dog Night zwar wieder zusammen – allerdings ohne Happy End für Negron. Ende 1985 wurde er wegen wiederkehrender Drogenprobleme aus der Band geschmissen. Nach zahlreichen Entzugskuren schaffte er 1991 schliesslich den Absprung und wurde clean. In seinem Buch «Three Dog Nightmare» aus dem Jahr 1999 schilderte er schonungslos die Höhen und Tiefen seines Lebens.