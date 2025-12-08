Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist zum zweiten Mal Vater geworden

Erneuter Nachwuchs bei Anton Hofreiter (55): Der Grünen–Politiker ist zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündete er die frohe Nachricht mit den Worten: «Familienzuwachs. Ich nehme eine kurze Auszeit». Dazu erklärte er: «Ich bin vor Kurzem wieder Vater geworden – darüber freue ich mich sehr.» Wann das Baby zur Welt kam, verriet er nicht. Auch zum Geschlecht äusserte er sich nicht.