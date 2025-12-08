Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist zum zweiten Mal Vater geworden

Erneuter Nachwuchs bei Anton Hofreiter (55): Der Grünen–Politiker ist zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram verkündete er die frohe Nachricht mit den Worten: «Familienzuwachs. Ich nehme eine kurze Auszeit». Dazu erklärte er: «Ich bin vor Kurzem wieder Vater geworden – darüber freue ich mich sehr.» Wann das Baby zur Welt kam, verriet er nicht. Auch zum Geschlecht äusserte er sich nicht.
In der kommenden Zeit wolle er beruflich etwas kürzertreten und seine Familie in den Mittelpunkt stellen. Einige Aufgaben werde sein Stellvertreter Johannes Schraps übernehmen. «Meine Präsenz auf Social Media wird ebenfalls etwas geringer ausfallen; bei wichtigen Themen bleibe ich jedoch weiterhin im Austausch mit meinem eingespielten Team», schrieb der ehemalige Fraktionschef. Unter dem Beitrag sammelten sich bereits zahlreiche Glückwünsche von Followern und Parteiangehörigen.
Mit Baby bei der Arbeit
Anton Hofreiter war 2021 erstmals Vater geworden. Mit seiner Frau bekam er einen Sohn. Nach dessen Geburt hatte sich Hofreiter ebenfalls eine Auszeit genommen. 2022 sorgte er für Schlagzeilen, als er seinen Sohn zu einer EU–Ausschusssitzung mitnahm.