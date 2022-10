Gruseln auf der Couch: Die besten Serien fürs Halloween-Binge-Watching

«American Horror Story»

Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgt «American Horror Story». Die Anthologie erzählt in ihren einzelnen Staffeln abgeschlossene Geschichten, bringt für weitere Seasons aber immer wieder bereits bekannte Darsteller in meist komplett neuen Rollen zurück. Während die erste Staffel etwa noch in einem Horror-Haus spielt, geht es in weiteren unter anderem in eine Nervenheilanstalt, ein Hotel oder ein Sommercamp. Insbesondere Sarah Paulson (47) und Evan Peters (35) können neben vielen weiteren talentierten Kollegen überzeugen. Im Stream gibt es die Serie bei Disney+, wo auch der Ableger «American Horror Stories» abrufbar ist.