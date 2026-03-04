«Grüsse aus dem Mutterschutz»: Ministerin Verena Hubertz zeigt ihr Baby

Rückkehr ins Amt steht bevor

Ganz hat die Politik die junge Mutter ohnehin nicht losgelassen. Auch im Mutterschutz habe sie den Kontakt zu ihrem Bundestagsbüro und ihrem Ministerium gehalten und «das politische Geschehen aus etwas Abstand verfolgt». Dieser Perspektivenwechsel sei «aufschlussreich» gewesen und habe sie «nachdenklich» gestimmt – Details dazu stellte sie für später in Aussicht. Noch im März will Hubertz «Schritt für Schritt» wieder in ihre Arbeit im Ministerium und im Bundestag einsteigen. Ihr Posting beendete sie mit einem knappen: «Bis bald!»