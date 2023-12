«GTA 6»: «Florida Joker» will Millionen von Rockstar Games

Seine Tattoos erinnern stark an den Batman–Gegenspieler The Joker, so liess er sich auch dessen charakteristisches Lachen tätowieren. Eine durchaus ähnliche Person taucht nun auch im ersten Trailer des kommenden Gaming–Krachers «Grand Theft Auto VI» aus dem Hause Rockstar Games auf. Zwar hat die Person keine grünen Haare, sondern rote und auch das Joker–Lächeln fehlt, allerdings sind die Augen fast identisch schwarz umrandet und auch der gesamte Gesichtsausdruck erinnert stark an Sullivan – ebenso wie die orangefarbene Häftlingskleidung.