«GTA 6»: In wenigen Tagen zeigt Rockstar Games die ersten Bilder

Die zahlreichen Spekulationen und Gerüchte um «GTA 6» beendete Rockstar Games im Februar 2022 als erstmals bestätigt wurde, dass sich das Spiel in der Entwicklung befindet und man mit den Arbeiten gut vorankomme. Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es bislang allerdings noch nicht. Durch einen Leak im September 2022 wurden zahlreiche Gameplay–Clips veröffentlicht, wobei einige Fragen zumindest möglicherweise bereits beantwortet wurden. Das geleakte Material hatte unverkennbare optische Ähnlichkeiten mit dem Titel «GTA: Vice City» aus dem Jahr 2002, das in Miami und Umgebung spielte. Offizielle Angaben zu Handlungsorten, Protagonisten oder der Geschichte in «GTA 6» sind bislang nicht veröffentlicht worden.