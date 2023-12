«GTA VI»: Erster Trailer pulverisiert YouTube-Rekord

Rockstar Games hat angekündigt, dass «GTA VI» 2025 für PS5 sowie Xbox Series X/S erscheinen soll. «‹Grand Theft Auto VI› setzt unser Bestreben fort, die Grenzen dessen auszureizen, was in hochgradig fesselnden, Story–getriebenen Open–World–Spielerlebnissen möglich ist», erklärt Sam Houser (52), Mitgründer von Rockstar Games, in einer Pressemitteilung. «Wir freuen uns sehr, diese neue Vision mit Spielern überall auf der Welt zu teilen.»