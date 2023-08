«Guardians of the Galaxy»: Adam Brody wollte Rolle von Chris Pratt

Mit «O.C., California» hatte er seinen Durchbruch

Brody wurde vor 20 Jahren durch seine Rolle als Seth Cohen in der Serie «O.C., California» berühmt. In der vierten Staffel wirkte auch Chris Pratt mit. Zudem war er in «Gilmore Girls» zu sehen sowie in Filmen wie «Mr. and Mrs. Smith» und «Im Land der Frauen». In seinem neuen Netflix-Film «River Wild» spielt er neben seiner Frau Leighton Meester (37) die Hauptrolle. Das Paar ist seit 2014 verheiratet und hat zwei Kinder.