«Guardians of the Galaxy Vol. 3» und mehr: Der Sommer auf Disney+

So startet auf Disney+ unter anderem die mit Spannung erwartete «Star Wars»-Serie «Ahsoka» mit Rosario Dawson (44) in der Hauptrolle. Auch der Marvel-Blockbuster «Guardians of the Galaxy Vol. 3» sowie die dritte Staffel der überaus amüsanten Comedy-Crime-Serie «Only Murders in the Building» mit dem Hauptdarsteller-Trio Steve Martin (77), Martin Short (73) und Selena Gomez (30) versprechen Unterhaltung auf dem heimischen Sofa.