Guido Broscheit: Von «Rote Rosen» zieht es ihn nun zu «Unter Uns»

Für den Schauspieler liegt der Reiz der Rolle nicht nur in der geheimnisvollen Vergangenheit. «Jori ist ein unabhängiger Freigeist mit natürlicher Autorität, sehr guten Instinkten und einem klaren moralischen Kompass», wird er in der Pressemitteilung zitiert. «Er ist uneitel, geradlinig und praktisch veranlagt. Als Abenteurer liebt er das Risiko und kämpft kompromisslos für alles, was er liebt oder für richtig hält.» Die Fans dürften sich auf «eine emotionale Reise in die Vergangenheit freuen». Und der neue «Unter uns»–Star kündigt an: «Nach seiner Ankunft erwarten ihn zahlreiche Wendungen, Spannung und bewegende Gefühle.»