Guido Maria Kretschmer hatte im Sommer eine lebensbedrohliche Sepsis

Harte Tage in der Klinik

«Und dann habe ich da gelegen, man wird ja eingegipst.» Er habe ein «paar harte Tage» gehabt. Es sei sein erster Krankenhausaufenthalt gewesen – und Kretschmer musste gleich die enttäuschende Feststellung machen, dass das Essen dort nicht auf dem Silbertablett serviert wird. Im Gegenteil: Er habe ein Plastiktablett mit Schmierkäse erhalten. Da habe er sich gesagt, dass er in seinem Leben schon genug gekaut habe. «Jetzt lasse ich mal für eine Zeit die anderen kauen.»