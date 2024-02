Guido Maria Kretschmer spricht über den Verlust beider Elternteile

Sein Vater sei «voller Liebe, voller Zärtlichkeit» und der «feinste Mensch» gewesen. Täglich hatten Vater und Sohn telefoniert, sich ausgetauscht. Sein Vater sei ein «wichtiges Regulativ» gewesen. Nach dem Tod habe er oft gedacht: «Papa, kann ja nicht sein, dass du nicht mehr da bist.» Sein erster Gedanke sei gewesen: «Jetzt bin ich irgendwie wie ein Halbwaise. Wie werde ich es schaffen?» Das Leben ohne seinen wichtigen Berater sei schwer: «Weil ich ihn so wahnsinnig geliebt habe und wir uns so ähnlich waren, hatte ich dann so ein Loch, was sich nicht schliessen liess. Ich war nicht in der Lage, damit umzugehen.» Er habe zwar weitergearbeitet, aber «bei mir liefen manchmal die Tränen aus dem Nichts heraus».