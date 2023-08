Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Vater

Die Beisetzung soll laut «Bild» bereits erfolgt sein - am Samstag im engsten Familien- und Freundeskreis in Kretschmers Heimatgemeinde bei Warendorf in Westfalen. In Interviews betonte der Designer immer wieder, wie sehr ihn sein Vater und seine Mutter Marianne (85) unterstützt hätten. Er sei sehr behütet aufgewachsen und seine Eltern zählten zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Sie seien immer sehr tolerant und hätten auch seinen Partner Frank Mutters (68) von Anfang an akzeptiert.