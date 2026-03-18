Guido Westerwelle: Eine Art Popstar der Politik

Gemeinsam mit Journalist Dominik Wichmann veröffentlichte er im November 2015 das Buch «Zwischen zwei Leben» – in der Hoffnung, nach seinem politischen Leben ein zweites führen zu dürfen. In der ARD–Doku hört man ihn sagen: «Krebs und die Hoffnung, dass man ihn überwindet, macht alle Menschen gleich.» Sein Biograf berichtet rückblickend: «Ich habe noch nie einen so erschöpften Menschen gesehen.» Westerwelle selbst sagte: «Jahrzehntelang war ich ein Starker, und plötzlich bin ich ein ganz Schwacher.» Auf die Frage, was für ihn das grösste Glück sei, antwortete er schlicht: «Erwiderte Liebe.»