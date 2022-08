«Guidos Deko Queen»: Dritte Staffel startet Ende August

Guido Maria Kretschmer (57) geht Ende August mit «Guidos Deko Queen» in die dritte Staffel. Der Designer wird ab 29. August (werktäglich um 16 Uhr) die neuen Folgen des Living-Formats präsentieren. In der ersten Woche treten die Teilnehmenden unter dem Motto «Gut gemustert - Erzeuge durch wiederkehrende Strukturen eine neue Raum-Dynamik!» in den Deko-Wettstreit.