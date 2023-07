In dem Living-Format geht es nicht wie bei «(Promi) Shopping Queen» um ein gutes modisches Händchen, sondern um Einrichtungs-Gespür. Pro Woche treten normalerweise fünf Hobby-Deko-Expertinnen im direkten Wettbewerb gegeneinander an. Dabei muss geschraubt, gestrichen und dekoriert werden. Am Ende der Woche wird dann beim grossen Finale «Guidos Deko Queen» gekürt. In «Guidos Deko Queen - Promi-Spezial» werden drei Promi-Damen ihr Deko-Talent unter Beweis stellen und unter dem Motto «Colour up your life» jeweils einen Raum in ihrem Zuhause neu gestalten.