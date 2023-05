Guildo Horn schlägt ESC-Pause für Deutschland vor

Einmal mehr legte der deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest eine brutale Bruchlandung hin. Lord of Lost kamen am vergangenen Samstag in Liverpool nicht über den enttäuschenden letzten Platz hinaus. Für den Schlagersänger Guildo Horn (60) Grund genug, das gesamte Konstrukt der deutschen ESC-Herangehensweise zu hinterfragen. In einem ausführlichen Facebook-Post nimmt der ESC-Teilnehmer aus dem Jahr 1998 (Platz sieben) zu den Vorkommnissen Stellung und verkündet darin einen drastischen Vorschlag: Deutschland solle sich zurückziehen, um sich neu zu justieren.