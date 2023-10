Guillermo del Toro hätte fast Film über «Star Wars»-Kultfigur gedreht

Guillermo del Toro (59) hätte fast einen Film über «Star Wars»–Schurke Jabba the Hutt gedreht. Darüber sprach der mexikanische Top–Regisseur nun erstmals ausführlich in einem Gespräch mit dem Filmmagazin «Collider». 2015 hatte der Filmemacher zum ersten Mal seine Pläne vorgestellt, die damals aber noch sehr vage waren. Erst kürzlich verriet Drehbuchautor David S. Goyer (57), dass er mit del Toro konkret an einem Skript für einen Film im «Star Wars»–Universum gearbeitet hatte. Der «Pan's Labyrinth»–Regisseur bestätigte dann via X, dass es sich tatsächlich um einen Ableger um Jabba the Hut gehandelt hat.