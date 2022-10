«Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities»: Alles zur Netflix-Serie

«Cabinet of Curiosities» erscheint an vier aufeinanderfolgenden Tagen

Die neue Netflix-Serie erscheint in vier Blöcken à zwei Episoden. Der Start erfolgt am 25. Oktober mit den Premieren-Folgen «Los 36» und «Friedhofsratten». Episode drei und vier veröffentlicht Netflix dann einen Tag später am 26. Oktober, und so geht es - immer im Doppelpack - weiter, bis am 28. Oktober alle acht Episoden aus Staffel eins zum Abruf zur Verfügung stehen.