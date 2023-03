Schon über 111 Millionen monatliche Zuhörer auf Spotify

Die in der britischen Hauptstadt London beheimateten Rekord-Sammler des Guinness-Buchs attestieren dem Künstler in ihrem Artikel gleich zwei Weltrekorde. Auf Spotify kommt The Weeknd demnach auf die meisten monatlichen Zuhörer, nämlich - Stand 20. März - sagenhafte 111,4 Millionen, wodurch der Superstar seinen Rekord aus dem Vormonat bereits jetzt mit Leichtigkeit überboten hat.