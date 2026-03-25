Gülcan Kamps teilt seltene Babybauch-Aufnahmen

Baby–News verkündete sie im Oktober

Bisher hat sich Kamps mit Babybauch–Auftritten zurückgehalten. Im Oktober hatte sie öffentlich bestätigt, dass sie und ihr Mann Sebastian Kamps (44) zum zweiten Mal Eltern werden. «Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt», schrieb sie in einem Instagram–Video. Dass sie nun tatsächlich wieder schwanger sei, könne sie «manchmal gar nicht glauben», erklärte sie wenig später laut «Gala» und betonte, sich «jeden Tag so sehr» zu freuen. Die Schwangerschaft sei für sie ein «riesengrosses Geschenk und Wunder».