Günter Lamprecht ist im Alter von 92 Jahren verstorben

Berühmt wurde Günter Lamprecht vor allem in den 1990er-Jahren als Berliner «Tatort»-Kommissar. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 92 Jahren am Dienstag, den 4. Oktober, verstorben. Das teilte seine Agentin Antje Schlag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news am Freitag mit.