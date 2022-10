Günter Wallraff wird 80: Seine spektakulärsten Enthüllungen

Wallraffs Recherchen ergaben schliesslich, dass in einigen Obdachlosenheimen gravierende Missstände herrschten. Teilweise waren manche von innen verschlossen und es fehlte an Personal. Zudem herrschte in manchen Heimen ein Klima von Gewalt und Angst. Im Zuge der Reportage schloss die Notunterkunft «Bunker am Welfenplatz» in Hannover.