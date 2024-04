Günther Jauch: Nobelrestaurant in seiner Villa muss schliessen

Tim Raue zog sich 2023 aus dem Betrieb zurück

Günther Jauch kaufte die Villa am Heiligen See in der brandenburgischen Landeshauptstadt 2016 und liess sie denkmalgerecht sanieren. In den drei Obergeschossen befinden sich neun Luxus–Apartments. 2019 eröffnete der RTL–Moderator mit Tim Raue im Erdgeschoss der Villa das Restaurant. Der Koch zog sich allerdings 2023 aus dem Betrieb zurück und übergab an seinen Chefkoch Christopher Wecker.