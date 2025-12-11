Günther Jauch über Gottschalk-Abschied: «Einige haben gezittert»

«Das ewige Glückskind» und die Krankheit

Nur eine Woche vor seinem Bühnenabschied hatte Gottschalk öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist und starke Schmerzmittel benötigt. Auf die Frage, ob dies wirklich sein letzter Samstagabend–Auftritt gewesen sei, reagierte Jauch mit vorsichtiger Skepsis: «Das sollte man ihm nie so ganz abnehmen, aber dass er im Moment tatsächlich den festen Willen hat, sich jetzt mal zurückzuziehen.» Das könne jeder nachvollziehen, so zitiert das Boulevardblatt Jauch weiter. «Die meisten von uns können eben nicht nachvollziehen, was so eine Krankheit für einen bedeutet, was auch die Ungewissheit bedeutet, wie das Ganze ausgeht und wie die nächsten Untersuchungen sind.»