Gurkensalat wird zum TikTok-Trend: Die besten Rezepte

«Manchmal muss man einfach eine ganze Gurke essen», sagt der TikToker Logan Moffitt fast täglich in seinen Videos. Dann greift der 23–Jährige zum Gemüsehobel, schneidet die Gurke in feine Scheiben in eine Plastikbox und füllt diese mit weiteren Zutaten auf. Anschliessend wird das Ganze kräftig geschüttelt und mit Essstäbchen verzehrt. 6,2 Millionen Follower hat Logan, mittlerweile bekannt als «the cucumber guy», bisher erreicht – und einige seiner Videos haben bis zu 30 Millionen Views. Um die Gurkensalate des Kanadiers ist inzwischen so ein grosser Hype entstanden, dass in isländischen Supermärkten sogar die Gurken ausgehen sollen. Das sind die beliebtesten Rezepte von Logan.