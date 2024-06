Gürtelrose im Gesicht: Erkrankte Jenny Jürgens gibt Behandlungstipps

Der frühere «Rote Rosen»–Star Jenny Jürgens (57) macht in ihrer Wahlheimat Mallorca aktuell schwere Zeiten durch: Die Tochter von Udo Jürgens (1934–2014) ist an Gürtelrose erkrankt. In einem Posting zeigt sie sich jetzt mit Wunden im Gesicht und gibt gleichzeitig Tipps, wie man mit der Krankheit umgehen kann. Ihr gehe es inzwischen auch schon viel besser.