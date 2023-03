Guru-Rechnung? König Charles streicht Prinz Andrew angeblich Geld

Der «sparsame Charles» hat dem Bericht der «Sun» zufolge dem in Ungnade gefallenen Herzog von York allerdings mitgeteilt, dass er diese Rechnungen selbst bezahlen müsse. Den anonymen Quellen der Zeitung nach nutze Prinz Andrew die Dienste «des indischen Gurus seit mehreren Jahren». Dieser soll ihn mit Gesängen, Massagen und ganzheitlicher Therapie in seiner Villa, der Royal Lodge in Windsor, behandeln. Diese Dienstleistungen hatte laut dem Blatt zuvor angeblich Andrews Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) bezahlt. Mit dieser Zuwendung vom Monarchen ist nun aber offenbar Schluss...