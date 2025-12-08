Gute Freunde: So will Mike Krüger Thomas Gottschalk unterstützen

In den 1980ern starteten sie als «Supernasen» gemeinsam durch und sind seitdem eng befreundet. Auch während seines Kampfs gegen die Krebserkrankung kann Thomas Gottschalk (75) auf die Unterstützung seines Kumpels Mike Krüger (73) zählen.
Treffen zu viert – «Krügers und Gottschalks»
Wie Mike Krüger in einem Interview mit RTL–«Exclusiv – Weekend» nach Gottschalks letzter Samstagabendshow «Denn sie wissen nicht, was passiert» verriet, will er seinen Freund nun möglichst oft sehen. «Wir haben jetzt privat viel Zeit, uns zu treffen. Das freut uns natürlich», sagte der Komiker.
Er verriet auch, wie es gesundheitlich mit Gottschalk weitergeht. Der Entertainer leidet an einem epitheloiden Angiosarkom, einem seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht. Er wurde deshalb bereits zweimal operiert, wie er Ende November öffentlich machte. «Er wird jetzt erstmal sehen, dass er gesund wird. Dann muss er bestimmt noch Reha und Physio machen. Er wird sich jetzt erstmal um sich kümmern.» Es sei das Allerwichtigste, dass Gottschalk gesund werde. «Und wenn er vernünftig gesund ist, wird er sich melden und dann werden wir überlegen, was wir zu viert machen, Krügers und Gottschalks», erklärte der 73–Jährige und schliesst damit auch die jeweiligen Ehefrauen mit ein.
Emotionaler Texthänger bei Loblied
Mike Krüger und Thomas Gottschalk drehten in den 80er–Jahren vier «Supernasen»–Komödien zusammen: «Piratensender Powerplay» (1982), «Die Supernasen» (1983), «Zwei Nasen tanken Super» (1984) und «Die Einsteiger» (1985). Seitdem haben sich ihre beruflichen Wege immer wieder gekreuzt. Zuletzt führten sie von April 2023 bis Ende 2024 ihren Podcast «Die Supernasen – mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger».
Und auch in der letzten «Wetten, dass..?»–Sendung am 25. November 2023 unterstützte Krüger seinen Kumpel und fuhr Gottschalk mit einem Bagger aus der Halle. Bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» war er nun als Überraschungsgast dabei, der die letzte Samstagabendshow von Gottschalk moderieren durfte. Er widmete dem scheidenden TV–Star auch eine musikalische Hommage und dichtete seinen Hit «Mein Gott, Walter» in «Mein Gott, Thomas» um. Das sei so emotional gewesen, dass er dabei sogar seinen Text vergass. «Das passiert mir verhältnismässig selten, aber bei Thomas macht das nichts, er hat es auch so verstanden», meinte Krüger dazu. Gottschalk selbst hatte den Texthänger in der Show gewohnt humorvoll mit den Worten kommentiert: «Mike ist der nächste, der sich verabschiedet.»
«Ich fand den Abschied für Thomas sehr schön»
Dennoch freute sich Krüger, dass «Denn sie wissen nicht, was passiert» gut über die Bühne gegangen ist: «Es war ein toller Abend, ich fand den Abschied für Thomas sehr schön. Was in einer Show, in der so viel Action ist, gar nicht so einfach ist, aber wir haben das gut hinbekommen.»
Neben Gottschalk waren auch Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) ein letztes Mal in der RTL–Show dabei. Sie wird jedoch weitergehen. Die nächste Ausgabe läuft bereits am Samstag, 13. Dezember, ab 20:15 Uhr. Dann treten Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (48) an.