RTL zitiert aus einem Statement der UFA-Fiction-Produzenten Sebastian Werninger und Nico Hofmann: «Im Fokus des Sechsteilers stehen fünf Freunde, die alle aus einfachen Verhältnissen stammen und innerhalb weniger Jahre wohlhabend und berühmt werden. Was treibt sie an? Was machen der Ruhm und das Geld mit ihnen?» Die Geschichte habe alles zu bieten - «die grossen sportlichen Dramen und Erfolge, Freundschaft, Liebe, Ruhm, Macht und Geld».