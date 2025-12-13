«Gute Nachrichten»: König Charles III. kann Krebsbehandlung reduzieren

Im Februar 2024 hatte das britische Königshaus mitgeteilt, dass König Charles III. (77) an Krebs leidet. In einer beim britischen Sender Channel 4 ausgestrahlten Botschaft kann der Monarch nun «gute Nachrichten» mit der Welt teilen. In einer voraufgezeichneten, persönlichen Mitteilung erklärt er, dass eine frühe Erkennung der Erkrankung, ein wirksames Einschreiten und die Einhaltung ärztlicher Anordnungen dazu geführt habe, dass seine Behandlung im kommenden Jahr reduziert werden kann.
«Dieser Meilenstein ist sowohl ein persönlicher Segen als auch ein Beweis für die bemerkenswerten Fortschritte, die in der Krebsmedizin in den vergangenen Jahren erzielt wurden», sagt Charles in dem Video, das auch auf dem offiziellen Instagram–Kanal der britischen Königsfamilie geteilt wurde.
Der König hatte die Diagnose Anfang 2024 erhalten, kurz nachdem er sich wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung im Krankenhaus befand. Bei damaligen Tests war eine «Form von Krebs» entdeckt worden. Es wurde nicht mitgeteilt, um welche Art der Erkrankung es sich handelt. Ausgeschlossen wurde aber Prostatakrebs.
Dem Palast zufolge sei die Genesung von König Charles III. auf einem sehr positiven Stand und er habe «ausserordentlich gut auf die Behandlung angesprochen», berichtet die BBC. Von einer Remission oder gar einer Heilung ist noch nicht die Rede, die Häufigkeit der Behandlung könne aber deutlich zurückgefahren werden.
König Charles III. wirbt für Vorsorgeuntersuchung
In der Botschaft, die im Rahmen der Spenden–Aktion «Stand Up To Cancer 2025» ausgestrahlt wurde, geht er zudem auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen ein. In seinem Fall habe er daher in den vergangenen Monaten trotz der Behandlung ein erfülltes und aktives Leben führen können.
«Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass eine Krebsdiagnose sich überwältigend anfühlen kann. Ich weiss aber auch, dass eine frühzeitige Erkennung der Schlüssel ist, der den Behandlungsverlauf verändern und den medizinischen Teams wertvolle Zeit verschaffen kann», sagt Charles. «Ihr Leben oder das Leben eines geliebten Menschen kann davon abhängen.»
Für ihn sei es bedenklich, dass mindestens neun Millionen Menschen in Grossbritannien entsprechende Vorsorgeangebote nicht wahrnehmen. «Das sind mindestens neun Millionen verpasste Chancen auf eine frühe Diagnose, die verpasst werden», erklärt Charles.