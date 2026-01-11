«Gute Reise, Papa»: TV-Star Riccardo Simonetti trauert um seinen Vater

«Danke, dass du mich und meine Schwester auf diese Welt gebracht hast»

In einem emotionalen Instagram–Posting schrieb der 32–Jährige, der in Bad Reichenhall aufgewachsen ist: «Eines Tages wirst du aufwachen und erkennen, dass du alle Gespräche, die du jemals mit deinem Vater führen wirst, bereits geführt hast und du zum letzten Mal die Worte ‹Ich liebe dich, Papa› gesagt hast.» Dann schrieb er noch an seinen Vater gerichtet: «Wohin du auch gehst, ich hoffe, es ist friedlich, schön und leicht. Danke, dass du mich und meine Schwester auf diese Welt gebracht hast.»