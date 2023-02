Maren Seefeld kehrt von der Weltreise zurück

Ihre Figur trat im September 2022, im Folge 7.600, gemeinsam mit ihrer Tochter eine Weltreise an. Damals erklärte Rodekirchen im Interview mit RTL zu ihrem Ausstieg: «Die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle sehr herausfordernd und ich spürte, wie meine Kraft flöten ging.» Der Abschied fiel ihr nicht leicht: Sie hatte «Angst, (...) bei den letzten Drehs in Tränen auszubrechen». Am Ende habe Rodekirchen es jedoch «ganz gut hinbekommen».