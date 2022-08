Nach einer dramatischen Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Tom, entschliessen sich Paul und Gina, Berlin zu verlassen. Während das für Hinz offenbar das endgültige Ende bei «GZSZ» bedeutet, wird Niklas Osterloh lediglich eine längere Drehpause einlegen, wie Anfang Juli bekannt wurde. Die letzten beiden Folgen mit den beiden werden am 31. August sowie am 1. September jeweils ab 19:40 Uhr bei RTL (oder via RTL+) ausgestrahlt.