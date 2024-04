«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Lara Dandelion Seibert kehrt zurück

Tote leben manchmal eben doch länger: Der Sender RTL hat völlig überraschend das Comeback von Schauspielerin Lara Dandelion Seibert (31) in der Erfolgsserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt gegeben. Das Besondere: Ihre Serienrolle Zoe starb eigentlich im Spätsommer 2023 den vermeintlichen Serientod. In einer dramatischen Szene wurde die Auftragskillerin damals während einer Geiselnahme von einem Sondereinsatzkommando der Polizei umstellt. Ein Schuss fiel, Zoe ging mit blutender Wunde zu Boden und der Zuschauer dachte: Beamte haben die Verbrecherin erschossen. Doch weit gefehlt: Zoe lebt! Am 9. April feiert sie nun ihre unerwartete Rückkehr zu «GZSZ».