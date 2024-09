«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Special führt nach Spanien

Die Reise stellt Weichen für die weitere Handlung

Gedreht wird neben Barcelona auch an den «schönsten Orten Kataloniens», wie es in der Pressemitteilung heisst. Damian Lott, Produzent UFA Serial Drama, schwärmt: «Das GZSZ–Special in Katalonien verbindet das Beste aus zwei Welten und bietet den Fans viele grossartige Momente in einer traumhaften Kulisse.» Es sei ein «vorzeitiges Weihnachtsgeschenk» für die «GZSZ»–Zuschauer. Das Spielfilm–Special soll auch die Weichen stellen für die weitere Entwicklung der beliebten Serie: So spiele die Reise eine wichtige Rolle für die langfristige Handlung bis ins Jahr 2025 hinein.