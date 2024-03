Gutes Zeichen? König Charles III. wird Ostergottesdienst besuchen

William und Kate wohl nicht dabei

Weiter sollen königliche Berater am Morgen bekannt gegeben haben, dass das Königspaar, «von anderen Mitgliedern der königlichen Familie begleitet» werde. Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Kate (42) würden allerdings nicht an dem Gottesdienst teilnehmen, schrieb die «Daily Mail». Die Prinzessin hatte am 22. März ihre Krebs–Erkrankung öffentlich gemacht. Ursprünglich hiess es, sie werde ab Ostern wieder zu ihren royalen Pflichten zurückkehren. Doch angesichts ihrer Chemotherapie wird sie vermutlich erst in einigen Wochen oder sogar Monaten wieder Termine absolvieren.