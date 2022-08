«Wir machen uns auf den Weg, Frauen zu treffen, die uns inspiriert haben, mutiger und tapferer zu sein», kündigt Hillary Clinton am Anfang an. Die Show zeigt aber auch private Einblicke in die Beziehung von Mutter und Tochter. An einer Stelle kommen die zwei etwa zu dem Haus, wo Hillary und Bill Clinton (76) geheiratet haben.