Gwen Stefani erhält süssen Geburtstagsgruss von Blake Shelton

Ein Foto, in dem sie im Seitenspiegel eines Autos zu sehen sind, vervollständigte den Post. Diesen teilte die No–Doubt–Sängerin in ihrer Instagram–Story und ergänzte ihn um einige Herzen sowie weitere Emojis. Zudem postete sie ein Bild von sich und Shelton, auf dem sie eng an ihn angelehnt war und mit ihm um die Wette strahlte.