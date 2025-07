Gwen Stefani feiert ihren vierten Hochzeitstag mit Blake Shelton

«Es fühlt sich wirklich so an, als würde die Zeit wie im Flug vergehen», so Shelton in dem Gespräch. «Bei einigen Dingen, über die wir sprechen, sind wir in unserer Beziehung an einem Punkt angelangt, an dem es heisst: ‹Oh, erinnerst du dich...› und man merkt: ‹Oh mein Gott, das war vor acht Jahren!›» Für den 49–Jährigen fühlt sich die Beziehung immer noch neu an. Das sei auch der «Schlüssel zum Glück, dass es sich genauso aufregend und neu und glücklich anfühlt», wie am Anfang.