31 Stars erhalten 2024 den Stern

Zudem bedankte sich die No-Doubt-Frontfrau bei allen, «die dies möglich gemacht haben». Sie zählt zu den 31 Stars, die im nächsten Jahr einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood erhalten werden. Die Verantwortlichen der Auszeichnung gaben die «Hollywood Walk of Fame Class 2024» in der vergangenen Woche offiziell bekannt.